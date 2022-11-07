Недавние запуски ракет КНДР были имитацией ударов по Южной Корее - Reuters

10:16 07 ноября Киев, Украина

Северная Корея заявила в понедельник, что ее недавние ракетные пуски были имитацией ударов по Южной Корее и Соединенным Штатам, поскольку две страны провели "опасные военные учения".



Об этом сообщает Reuters.

"На прошлой неделе Северная Корея испытала несколько ракет, в том числе, возможно, вышедшую из строя межконтинентальную баллистическую ракету, а также выпустила сотни артиллерийских снарядов в море, поскольку Южная Корея и Соединенные Штаты провели шестидневные воздушные учения, - говорится в сообщении.





В ответ официальные лица Южной Кореи и США отметили, что



Кроме того, представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи заявил, что южнокорейский корабль обнаружил обломки, которые считают частью северокорейской баллистической ракеты малой дальности. Это первый случай, когда северокорейская баллистическая ракета упала вблизи южнокорейских вод. По словам чиновника, спасательное судно ВМС Южной Кореи использовало подводный зонд для извлечения и анализа частей ракеты.



Северокорейские военные также заявили, что 2 ноября они запустили две "стратегические" крылатые ракеты в сторону вод южнокорейского Ульсана, города на юго-восточном побережье страны, где находятся атомная электростанция и крупные промышленные парки. Южнокорейские официальные лица назвали это заявление "неверным" и заявили, что не обнаружили вблизи никаких ракет. При этом аналитики говорят, что некоторые фотографии пусков, опубликованные северокорейскими государственными СМИ, похоже, были переработаны фото более ранних запусков.



В то же время, аналитики заметили на фотографиях, опубликованных государственными СМИ Северной Кореи, новый тип или вариант межконтинентальной баллистической ракеты, о котором ранее не сообщалось. При этом северокорейские военные заявили, что совместные учения Южной Кореи и США под названием "Vigilant Storm" были "открытой провокацией, направленной на умышленную эскалацию напряженности" и "опасными военными учениями очень агрессивного характера". Вдобавок армия Севера также заявила, что провела действия, имитирующие атаки на авиабазы и самолеты, а также на крупный южнокорейский город, чтобы "разбить упорную военную истерию врагов".В ответ официальные лица Южной Кореи и США отметили, что КНДР произвела крайне масштабный запуск боевых ракет, установив однодневный рекорд таких пусков, а также заявил, что Пхеньян провел техническую подготовку к испытанию ядерного устройства впервые с 2017 года.Кроме того, представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи заявил, что южнокорейский корабль обнаружил обломки, которые считают частью северокорейской баллистической ракеты малой дальности. Это первый случай, когда северокорейская баллистическая ракета упала вблизи южнокорейских вод. По словам чиновника, спасательное судно ВМС Южной Кореи использовало подводный зонд для извлечения и анализа частей ракеты.Северокорейские военные также заявили, что 2 ноября они запустили две "стратегические" крылатые ракеты в сторону вод южнокорейского Ульсана, города на юго-восточном побережье страны, где находятся атомная электростанция и крупные промышленные парки. Южнокорейские официальные лица назвали это заявление "неверным" и заявили, что не обнаружили вблизи никаких ракет. При этом аналитики говорят, что некоторые фотографии пусков, опубликованные северокорейскими государственными СМИ, похоже, были переработаны фото более ранних запусков.В то же время, аналитики заметили на фотографиях, опубликованных государственными СМИ Северной Кореи, новый тип или вариант межконтинентальной баллистической ракеты, о котором ранее не сообщалось.

"Это не отмечено в их заявлении, но дизайн не соответствует тому, что мы видели раньше", - сказал Анкит Панда, эксперт по ракетам из Фонда Карнеги за международный мир.

Он сказал, что произведенный пуск мог быть платформой для разработки ракетных подсистем, включая, возможно, средство для нескольких главных частей с независимым наведением, позволяющих одной ракете сбрасывать ядерные боеголовки на разные цели. По его мнению, речь идет о межконтинентальной баллистической ракете.



Джордж Уильям Герберт, адъюнкт-профессор Центра исследований в области нераспространения и консультант по ракетам, сказал, что на изображениях видно то, что выглядит как новый носовой обтекатель северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15", впервые испытанной в 2017 году. По его словам, носовой обтекатель имеет другую форму и кажется больше, чем необходимо для ядерного устройства мощностью от 200 до 300 килотонн, заявленного в государственных СМИ и, вероятно, испытанного в 2017 году.



Герберт сказал, что такая форма больше подходит для одной большой боеголовки, чем несколько боеголовок меньшего размера.