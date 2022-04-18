«Нечем ремонтировать»: в рф ожидается дефицит лайнеров Superjet 100

Сразу несколько российских авиакомпаний заявили о рисках приостановки полетов самолетов Sukhoi Superjet 100. Из-за западных санкций им просто нечем ремонтировать двигатели лайнеров.
Так, гендиректор «ИрАэро» Юрий Лапин предупредил губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, что авиакомпании не могут поддерживать техническую годность российско-французских двигателей SaM146. В краткосрочной перспективе это грозит «остановкой парка» Superjet.
Об этом говорится в письме Лапина от 5 апреля. Его подлинность подтвердил источник в «ИрАэро».
Моторы выпускала франко-российская компания PowerJet. Она отказалась сотрудничать с Россией в конце марта.
О проблемах с обслуживанием моторов Superjet сообщили менеджеры еще трех авиакомпаний. Один из них сказал, что если все останется как есть, его авиакомпания прекратит перевозку пассажиров на SSJ уже осенью этого года.
Проблемы с авиапарком и запчастями для самолетов возникли после введения санкций Запада, запрещающих сотрудничество иностранных производителей с российскими авиакомпаниями.
Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что запаса комплектующих для производства Sukhoi Superjet 100 на заводе в Комсомольске-на-Амуре хватит лишь до конца 2022 года.
Ближнемагистральные самолеты Superjet в максимальной компоновке перевозят 103 пассажира. По данным Транспортной клиринговой палаты, в 2019 году, до пандемии коронавируса, такие самолеты перевезли 5,7 млн человек, или 4,4% от общего пассажиропотока всех авиакомпаний России.
Моторы выпускала франко-российская компания PowerJet. Она отказалась сотрудничать с Россией в конце марта.
О проблемах с обслуживанием моторов Superjet сообщили менеджеры еще трех авиакомпаний. Один из них сказал, что если все останется как есть, его авиакомпания прекратит перевозку пассажиров на SSJ уже осенью этого года.
Проблемы с авиапарком и запчастями для самолетов возникли после введения санкций Запада, запрещающих сотрудничество иностранных производителей с российскими авиакомпаниями.
Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что запаса комплектующих для производства Sukhoi Superjet 100 на заводе в Комсомольске-на-Амуре хватит лишь до конца 2022 года.
Ближнемагистральные самолеты Superjet в максимальной компоновке перевозят 103 пассажира. По данным Транспортной клиринговой палаты, в 2019 году, до пандемии коронавируса, такие самолеты перевезли 5,7 млн человек, или 4,4% от общего пассажиропотока всех авиакомпаний России.
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