«Нечем ремонтировать»: в рф ожидается дефицит лайнеров Superjet 100

16:07 18 апреля Киев, Украина

Сразу несколько российских авиакомпаний заявили о рисках приостановки полетов самолетов Sukhoi Superjet 100. Из-за западных санкций им просто нечем ремонтировать двигатели лайнеров.



Так, гендиректор «ИрАэро» Юрий Лапин предупредил губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, что Так, гендиректор «ИрАэро» Юрий Лапин предупредил губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, что авиакомпании не могут поддерживать техническую годность российско-французских двигателей SaM146. В краткосрочной перспективе это грозит «остановкой парка» Superjet.