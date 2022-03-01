Несмотря на болезнь, Трамп не намерен переносить дебаты

15 октября в США запланирован второй раунд дебатов между Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Джо Байденом. Директор по коммуникации кампании Трампа Тим Мурти заверил, что Президент США , который сейчас болеет коронавирусом, планирует лично принять в них участие.
В свою очередь Байден заявил, что если к моменту проведения второго раунда дебатов Трамп все еще будет заражен коронавируса, то их следует перенести.
Об этом сообщает Reuters, «Если у него все еще будет COVID-19, нам не следует проводить дебаты», — сказал Байден.
Вторые теледебаты Трампа и Байдена по графику должны пройти 15 октября в Майами, а третьи — 22 октября в Нэшвилле.
2 октября Дональд Трамп объявил, что у них с женой Меланией обнаружили коронавирус. На следующий день президента США госпитализировали из-за болезни.
5 октября Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.
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