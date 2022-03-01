Несмотря на болезнь, Трамп не намерен переносить дебаты

05:49 07 Октябрь Киев, Украина

15 октября в США запланирован второй раунд дебатов между Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Джо Байденом. Директор по коммуникации кампании Трампа Тим Мурти заверил, что Президент США , который сейчас болеет коронавирусом, планирует лично принять в них участие.