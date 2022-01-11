"Не поможет никакой ребрендинг": в РФ объявили о роспуске штабов Навального

12:39 29 Апрель Киев, Украина

Координатор работы сети штабов Навального в регионах России Леонид Волков , объявил об официальном их роспуске.



Об этом стало известно в четверг, 29 апреля.

"Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает", – говорится в подписи к видео на YouTube-канале Волкова.

По его словам, теперь оппозиционерам "не поможет никакой ребрендинг".

"Мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация – только "эксперты" из Следственного комитета будут решать, это другая организация или та же самая, и тут уж не надо быть экспертом, чтобы предугадать, что они решат. Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального", – добавил оппозиционер.

В то же время Волков обещал, что активисты продолжат работать в другом формате.

"Нет больше сети штабов Навального, но есть десятки мощных и крутых региональных политиков, если тысячи их сторонников, есть сильные и самостоятельные политические организации, которые будут заниматься расследованиями и выборами, общественными кампаниями и митингами", – пояснил Волков.

Он выразил мнение, что четыре года штабов Навального были не зря: "Мы с вами посеяли по всей России семена свободы, они дадут всходы, они прорастут".