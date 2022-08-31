Не помог даже президент Израиля: агентство «Сохнут» уходит из россии

10:07 11 августа Киев, Украина

Даже несмотря на усилия президента Израиля Ицхака Герцога еврейское агентство «Сохнут» официально прекратит деятельность и присутствие в россии.





Сотрудники агентства перенесут все операции из россии в Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленного источника.Сотрудники агентства перенесут все операции из россии в Израиль . Все, что можно сделать онлайн, например, процесс алии (репатриации), будет выполняться в цифровом виде.

«Еврейское агентство будет вести всю свою работу по репатриации из Израиля, онлайн или по телефону», — сказал источник издания.

Также агентство изменит модель работы своих благотворительных фондов.

«Они не будут заниматься какой-либо физической деятельностью в россии после ухода из россии, но будут финансировать местные мероприятия или присылать временных педагогов из Израиля», — сообщил собеседник The Jerusalem Post.

Накануне работу в россии еврейского агентства «Сохнут», к которому возникли претензии у российского Минюста, обсудили президенты россии и Израиля владимир путин и Ицхак Герцог. Ощутимых результатов они не принесли.

«Условлено, что контакты на этот счет будут продолжены по линии соответствующих ведомств обеих стран», — говорится в пресс-релизе кремля.

В июле московское управление Минюста направило в Басманный суд иск о ликвидации российского представительства «Сохнута». Источники Jerusalem Post уточняли, что агентству вменяют незаконный сбор персональных данных. В кремле призывали не политизировать ситуацию вокруг агентства «Сохнут» и не проецировать ее на весь комплекс российско-израильских отношений.