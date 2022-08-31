Не помог даже президент Израиля: агентство «Сохнут» уходит из россии

Даже несмотря на усилия президента Израиля Ицхака Герцога еврейское агентство «Сохнут» официально прекратит деятельность и присутствие в россии.
Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленного источника.
Сотрудники агентства перенесут все операции из россии в Израиль. Все, что можно сделать онлайн, например, процесс алии (репатриации), будет выполняться в цифровом виде.
Сотрудники агентства перенесут все операции из россии в Израиль. Все, что можно сделать онлайн, например, процесс алии (репатриации), будет выполняться в цифровом виде.
Также агентство изменит модель работы своих благотворительных фондов.
Накануне работу в россии еврейского агентства «Сохнут», к которому возникли претензии у российского Минюста, обсудили президенты россии и Израиля владимир путин и Ицхак Герцог. Ощутимых результатов они не принесли.
В июле московское управление Минюста направило в Басманный суд иск о ликвидации российского представительства «Сохнута». Источники Jerusalem Post уточняли, что агентству вменяют незаконный сбор персональных данных. В кремле призывали не политизировать ситуацию вокруг агентства «Сохнут» и не проецировать ее на весь комплекс российско-израильских отношений.
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