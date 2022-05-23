Не нужно покупать ворованное украинское зерно – Зеленский в Давосе

Выступая сегодня, 23 мая, на экономическом форуме в Давосе президент Владимир Зеленский призвал помочь Украине в борьбе с кражами Россией украинского зерна.

"Зерно ежедневно воруется российскими военными, потом привозится кораблями в те или иные страны. Мы стараемся очень быстро реагировать, мы работаем на уровне МИД, с посольствами тех стран, которые не являются дружественными", - сказал он. "Я думаю, если ты понимаешь, откуда это зерно, откуда везет Россия, как ты можешь его покупать нелегитимно и только потому, что оно продается даром?" - добавил он. "Нужно, чтобы на уровне дипломатов нам помогали, потому что мы в одиночку не можем с этим бороться", - обратился к мировым лидерам Зеленский.

Отвечая на вопрос, что бы он сказал политическим лидерам, собравшимся в Давосе, Зеленский сказал: "Если каждый из вас, я знаю, что у вас большие проблемы и не говорю, что мы - приоритет, у вас свои державы, свои вопросы , но, думаю, мы можем потерять эти ценности в мире, если мы потеряем их в Украине".

"Очень вас прошу, просыпаясь утром кроме своих вопросов, есть такое известное выражение, поставьте себе вопрос, что ты сделал для Украины сегодня?" - сказал он.

Ранее советник постпреда Украины при ООН Сергей Дворник заявил в Совбезе ООН, что страны, которые будут покупать у России украденную в Украине сельскохозяйственную продукцию, можно считать причастными к преступлению похищения.

По данным МИД на 13 мая, Россия украла у Украины 500 тысяч тонн зерна.