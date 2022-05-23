Не нужно покупать ворованное украинское зерно – Зеленский в Давосе

Выступая сегодня, 23 мая, на экономическом форуме в Давосе президент Владимир Зеленский призвал помочь Украине в борьбе с кражами Россией украинского зерна.
Отвечая на вопрос, что бы он сказал политическим лидерам, собравшимся в Давосе, Зеленский сказал: "Если каждый из вас, я знаю, что у вас большие проблемы и не говорю, что мы - приоритет, у вас свои державы, свои вопросы , но, думаю, мы можем потерять эти ценности в мире, если мы потеряем их в Украине".
Ранее советник постпреда Украины при ООН Сергей Дворник заявил в Совбезе ООН, что страны, которые будут покупать у России украденную в Украине сельскохозяйственную продукцию, можно считать причастными к преступлению похищения.
По данным МИД на 13 мая, Россия украла у Украины 500 тысяч тонн зерна.
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