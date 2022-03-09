Не хотели воевать с Украиной: в России сожгли военкомат

07:24 09 Март Киев, Украина

В одном из российских городов сожгли военкомат, чтобы избежать призыва на войну в Украину.

"Я покрасил ворота в цвета флага Украины и написал: "Я не пойду убивать братьев!", после чего перелез забор, облил фасад бензином, разбил окна и отправил в них коктейли Молотова", - сообщил россиянин , который это сделал.

Он хотел уничтожить архив с личными делами призывников, чтобы помешать мобилизации призывников в округе.