Не хотели воевать с Украиной: в России сожгли военкомат
07:24 09 Март Киев, Украина
В одном из российских городов сожгли военкомат, чтобы избежать призыва на войну в Украину.
"Я покрасил ворота в цвета флага Украины и написал: "Я не пойду убивать братьев!", после чего перелез забор, облил фасад бензином, разбил окна и отправил в них коктейли Молотова", - сообщил россиянин
, который это сделал.
Он хотел уничтожить архив с личными делами призывников, чтобы помешать мобилизации призывников в округе.
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