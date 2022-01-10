Назван ТОП-10 лучших стран, чтобы пережить пандемию

09:43 28 Апрель Киев, Украина

ТОП-10 стран составлен, учитывая широкий спектр данных: эффективность борьбы с пандемией, показатели смертности, количество тестирований и вакцинация населения.  

Об этом сказано в рейтинге Covid Resilience Ranking от Bloomberg во вторник, 27 апреля.
 
Лучшей страной для жизни в период пандемии коронавируса признали Сингапур. Ранее лидером была Новая Зеландия. Обе страны поддерживают уровень распространения вируса на достаточно низком уровне, что позволило вернуть жизнь граждан в нормальное русло, но в Сингапуре в последнее время активнее идет вакцинационная кампания.
"Сингапур уже ввел количество вакцин, эквивалентное пятой части населения страны. В этом аспекте борьбы с пандемией вируса такие страны, как Новая Зеландия, Австралия и Тайвань, отстают", - сказано в докладе.
Некоторые другие страны упали в рейтинге устойчивости к коронавирусу вопреки росту показателей вакцинации. В Польше и Канаде ослабили ограничения, что привело к росту заражения мутировавшими штаммами COVID-19.

ТОП-10 рейтинга выглядит так:
  1. Сингапур;
  2. Новая Зеландия;
  3. Австралия;
  4. Израиль;
  5. Тайвань;
  6. Южная Корея;
  7. Япония;
  8. Объединенные Арабские Эмираты;
  9. Финляндия;
  10. Гонконг.
Отметим, что рейтинг устойчивости к COVID-19 обновляется каждый месяц. Учитываются показатели такие, как количество новых случаев заражения и умерших, темпы вакцинации, мобильность общества, индекс человеческого развития и ВВП. В список входят 52 страны, чей ВВП до пандемии превышал $200 млрд.