Назван ТОП-10 лучших стран, чтобы пережить пандемию

ТОП-10 стран составлен, учитывая широкий спектр данных: эффективность борьбы с пандемией, показатели смертности, количество тестирований и вакцинация населения.
Об этом сказано в рейтинге Covid Resilience Ranking от Bloomberg во вторник, 27 апреля.
Лучшей страной для жизни в период пандемии коронавируса признали Сингапур. Ранее лидером была Новая Зеландия. Обе страны поддерживают уровень распространения вируса на достаточно низком уровне, что позволило вернуть жизнь граждан в нормальное русло, но в Сингапуре в последнее время активнее идет вакцинационная кампания.
Некоторые другие страны упали в рейтинге устойчивости к коронавирусу вопреки росту показателей вакцинации. В Польше и Канаде ослабили ограничения, что привело к росту заражения мутировавшими штаммами COVID-19.
ТОП-10 рейтинга выглядит так:
ТОП-10 рейтинга выглядит так:
- Сингапур;
- Новая Зеландия;
- Австралия;
- Израиль;
- Тайвань;
- Южная Корея;
- Япония;
- Объединенные Арабские Эмираты;
- Финляндия;
- Гонконг.
Отметим, что рейтинг устойчивости к COVID-19 обновляется каждый месяц. Учитываются показатели такие, как количество новых случаев заражения и умерших, темпы вакцинации, мобильность общества, индекс человеческого развития и ВВП. В список входят 52 страны, чей ВВП до пандемии превышал $200 млрд.
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