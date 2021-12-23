Наводнения в Бангладеш – 217 человек погибло

В результате мощнейших муссонных дождей, которые не прекращаются уже полтора месяца, в Бангладеш погибло 217 человек. Без крова над головой остались 850 тысяч местных жителей. Среди жертв большинство утонули, а некоторых покусали змеи или убила молния.

Как отмечает Министерство здравоохранения страны, 47 тысяч местных жителей из-за загрязнения воды заразились различными вирусами. Также около двух миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи.

В Офисе ООН подчеркнули, что в рамках программы помощи нуждающимся в Бангладеш планируется выделение 40 миллионов долларов.

Ранее мы писали, что треть Бангладеш ушла под воду. Из-за этого жителям страны угрожает продовольственная катастрофа. Сейчас затопленной остается третья часть территории страны. Это самое крупное наводнение с 1988 года.