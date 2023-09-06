Наводнение вызвало частичное разрушение плотины в Норвегии

08:39 10 августа Киев, Украина

На востоке Норвегии вода прорвала плотину электростанции после нескольких дней сильных наводнений. Плотина Браскерейдфосса на крупнейшей норвежской реке Гломма не смогла открыть свои люки после того, как была затоплена диспетчерская.



Об этом сообщило норвежское коммунальное предприятие Hafslund.



Отмечается, что в результате шторма "Ганс" в реке большое количество воды. Рассматривалось несколько различных мер, обеспечивающих отвод воды мимо электростанции, в том числе и взрывных работ.



Как пишет агентство Reuters, возможность взорвать один из люков 45-летней дамбы рассматривала местная полиция. Однако впоследствии решили не прибегать к таким методам, поскольку взрыв было бы тяжело контролировать.

"Ущерб от возможного взрыва... был бы настолько велик, что он не имел бы никакого смысла", – сказал Фредрик Томсон из местной полиции.

Полиция опасается, что мост в Браскерейдфосе может рухнуть. Вместе с тем, в полиции уверяют, что угрозы для жителей не будет даже если дамба разрушится полностью. Власти заверили, что все, кто должен быть эвакуирован в этом районе, уже эвакуированы.