Наводнение в Испании: трое погибли, еще трое пропали без вести

08:32 05 сентября Киев, Украина

Сильные дожди и шторм в центральной Испании привели к внезапному наводнению, которое превратило улицы в реки грязи и обрушило мосты.



Об этом сообщает Deutsche Welle.



Шторм принес в регион безумный ветер, молнии и град на выходных. Он также нанес большой урон: уничтожил много автомобилей, сломал деревья и перекрыл дороги, линии метро и высокоскоростные железнодорожные сообщения.



В Толедо, примерно в 50 км от столицы Мадрида, отправили вертолеты, чтобы спасать людей, оказавшихся в ловушке на крышах своих домов. Три человека погибли в сельской местности вокруг Толедо, где в воскресенье были зафиксированы рекордные 90 литров осадков на квадратный метр.



Власти разыскивают трех человек, которые до сих пор считаются пропавшими без вести. Несколько линий метро в центре Мадрида были закрыты из-за наводнения.



Метеорологическая служба AEMET снизила уровень тревоги для Мадрида до желтого с максимального красного в воскресенье. По его словам, шторм удалялся от страны вечером в понедельник.



Ученые предупреждают, что экстремальные погодные условия, такие как волны жары и штормы, становятся все более частыми и интенсивными из-за изменения климата, вызванного сжиганием ископаемого топлива.