Наводнение в Индии: 10 человек погибли, 82 пропали без вести

10:06 05 октября Киев, Украина

По меньшей мере, 10 человек погибли в индийском штате Сикким в результате наводнения. Еще 82 человека, в том числе 23 военнослужащих, считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает издание Al Jazeera.



Сильные дожди повлекли за собой разлив ледникового озера Лонак, что повлекло за собой катастрофические наводнения в регионе.



По данным Индийского метеорологического департамента (IMD), в штате Сикким выпала пятикратная норма выпадов, что не характерно для осени в отдаленном регионе Гималаев.

"Сейчас из разных мест изъяли 10 тел. Еще по меньшей мере 82 числятся пропавшими без вести, 22 человека получили ранения, некоторые из них в тяжелом состоянии", - сказал главный секретарь штата В. Б. Патхак.

Метеорологический департамент Индии предупредил о оползнях и сбоях в авиарейсах, поскольку прогнозируется, что сильный дождь будет продолжаться в течение следующих двух дней в некоторых частях Сиккима.