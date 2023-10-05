Наводнение в Индии: 10 человек погибли, 82 пропали без вести

По меньшей мере, 10 человек погибли в индийском штате Сикким в результате наводнения. Еще 82 человека, в том числе 23 военнослужащих, считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщает издание Al Jazeera.
Сильные дожди повлекли за собой разлив ледникового озера Лонак, что повлекло за собой катастрофические наводнения в регионе.
По данным Индийского метеорологического департамента (IMD), в штате Сикким выпала пятикратная норма выпадов, что не характерно для осени в отдаленном регионе Гималаев.
Сильные дожди повлекли за собой разлив ледникового озера Лонак, что повлекло за собой катастрофические наводнения в регионе.
По данным Индийского метеорологического департамента (IMD), в штате Сикким выпала пятикратная норма выпадов, что не характерно для осени в отдаленном регионе Гималаев.
Метеорологический департамент Индии предупредил о оползнях и сбоях в авиарейсах, поскольку прогнозируется, что сильный дождь будет продолжаться в течение следующих двух дней в некоторых частях Сиккима.
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