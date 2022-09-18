Наводнение на востоке Италии привело к гибели более десяти человек

11:52 18 сентября Киев, Украина

Вследствие наводнения в восточном итальянском регионе Марке погибли 11 человек, среди них ребенок. Еще двое людей считаются пропавшими без вести. Такие данные в субботу, 17 сентября, привело издание ANSA со ссылкой на местные власти.

Как указано, до сих пор ищут восьмилетнюю девочку и 56-летнюю женщину.

Отмечается, что из-за паводка 150 человек эвакуированы. В то же время руководство региона призывает людей оставаться дома и переместиться на верхние этажи, поскольку снова ожидаются ливни. Не исключаются и новые эвакуации.

Кроме того, из предосторожности все торговые центры в окрестностях закрыли, запрещено движение по некоторым местным дорогам.

По данным ANSA, Совет министров ввел в Марке чрезвычайное положение и утвердил первый транш финансирования в размере пять миллионов евро.

Напомним, в ночь на 16 сентября на регион неожиданно обрушился мощный ливень. За пару часов выпало около 400 мм осадков, в нескольких городах затопило улицы, дома и дороги.

Власти назвали удар стихии "водяной бомбой".

А вот жертвами наводнений в Пакистане стали до тысячи человек - CNN