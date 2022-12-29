Наводнение на Филиппинах унесло жизни около 40 человек

16:36 29 декабря Киев, Украина

Проливные дожди вызвали наводнение на Филиппинах, которое затронуло более 480 000 человек в десяти регионах страны.

Об этом сообщает Национальный совет по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.





Количество погибших возросло до 40 человек, ещё 25 человека числятся пропавшими без вести. 11 человек получили травмы.

В эвакуационных центрах находятся 101,6 тысячи человек. Зафиксировано 418 связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых оползни.

Стихия повредила 3,32 тыс. домов и уничтожила еще 746 на сумму 41,8 млн песо ($744,2 тыс.). Ущерб, нанесенный 43 инфраструктурным

объектам, оценивается в 51,5 млн песо ($916,8 тыс.), сельскому хозяйству - в 208,5 млн песо ($3,7 млн).

Наводнения повредили 125 дорог и 13 мостов, затронута работа 19 морских портов.

В 63 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, но в 60 оно уже восстановлено, в четырех муниципалитетах сохраняются проблемы с водоснабжением.