Навальный в Германии в статусе особого гостя

По данным, в клинике «Шарите» (Берлин) находится на лечении Алексей Навальный, которому присвоили особый статус «гость канцлера». Клиника, где находится российский политик – под круглосуточной охраной.

По информации, именно статус позволяет обеспечивать круглосуточную полицейскую охрану Навальному в германской столице.

При этом, как отметил Тео Коль, руководитель бюро ZDF в Берлине, "речь не идет о политическом сигнале" Москве, но просто является "бюрократической хитростью", которая дает властям ФРГ возможность охранять политика.

"То, что он не является представителем государственных властей, здесь не играет никакой роли", - отметил телеканал.

Также в Сети появилась информация, что возле клиники, где лечат Навального, дежурят несколько автобусов полиции и около 10 сотрудников правоохранительных органов, которые перемещаются по периметру группами по 2-5 человек