Навальный дал интервью Дудю

12:18 06 Октябрь Киев, Украина

Алексей Навальный и его жена Юлия дали интервью популярному российскому блогеру Юрию Дудю.

Оппозиционер рассказал о событиях перед отравлением, о своем самочувствии и встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель. Кроме того, Алексей и Юлия Навальные рассказали о планах вернуться в Россию и судебных задолженностях, а также поделились мнением о поправках в Конституцию и «Умном голосовании».



Навальный сказал, что чувствует себя «гораздо лучше, чем 20 августа». Момент, когда он потерял сознание из Томска в Москву, он сравнил с поцелуем дементоров из книг про Гарри Поттера: «Роулинг пишет, что дементор тебя целует, тебе не больно, а жизнь — уходит. Вот абсолютно не больно, но главное поглощающее тебя ощущение — "я сейчас умру"».



По словам политика, за то время, пока он был без сознания, он пережил полусмерть, кому и галлюцинации от наркотиков: «Это не как в книжках, все очень плохо. Я не верю, что кто-то платит за это деньги». О своем нынешнем состоянии, он сказал, что «если я буду пить воду из бутылки, то это будет маленький аттракцион», но с каждым днем ему становится лучше.



За час после публикации интервью на YouTube оно набрало почти 500 тыс. просмотров и более 80 тыс. лайков (почти на 8 млн подписчиков).