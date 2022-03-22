Навального приговорили к девяти годам колонии по делу о мошенничестве и неуважении к суду

15:16 22 марта Киев, Украина





Ранее в ходе прений гособвинитель просил назначить Навальному 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 1,2 миллиона рублей.



В твиттере Навального после оглашения приговора от его лица появился такой комментарий:



Лефортовский суд Москвы приговорил политика Алексея Навального к девяти годам колонии строгого режима и штрафу 1,2 миллиона рублей по новому делу о мошенничестве и неуважении к суду. Приговор огласили на выездном заседании суда в колонии № 2 города Покров Владимирской области, где Навальный отбывает наказание по делу «Ив Роше».Ранее в ходе прений гособвинитель просил назначить Навальному 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 1,2 миллиона рублей.В твиттере Навального после оглашения приговора от его лица появился такой комментарий:

9 лет. Ну, как говорили герои моего любимого сериала «The Wire»: «You only do two days. Thatʼs the day you go in and the day you come out» У меня даже была футболка с этим лозунгом, но тюремные власти ее изъяли, посчитав подпись экстремистской.

Дело о мошенничестве возбудили в конце 2020 года. В Следственном комитете заявили, что Навальный потратил на личные цели 356 из 588 миллионов рублей, перечисленных в различные фонды, в том числе в ФБК. Дело о неуважении к суду появилось после процесса над Навальным по обвинению в клевете на ветерана. Его завели в конце мая 2021 года. Позже эти два дела объединили в одно.



В ходе судебных слушаний один из свидетелей обвинения — бывший сотрудник ФБК Федор Горожанко — отказался в суде свидетельствовать против Навального и назвал процесс «абсурдным и срежиссированным». После этого Горожанко уехал из России.