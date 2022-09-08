Навального лишили права на адвокатскую тайну

Оппозиционеру Алексею Навальному заявили в колонии, что на него больше не распространяется адвокатская тайна. Теперь все его письма будет читать администрация колонии.
Об этом сам заключенный сообщил в своем Telegram-канале.
Осужденный политик также отметил, что в адвокатской комнате колонии заколотили «крохотную щель» для передачи документов. А с адвокатами он вынужден теперь общаться через двойное пластиковое стекло, внутри которого решетка.
Заключенному отказались пояснять за что конкретно его лишили адвокатской тайны, заявив, что это «секретная информация», которую ему знать не положено. По мнению самого оппозиционера, «власти могли триггернуть» несколько вещей: призывы к Западу ввести санкции против российских бизнесменов и общественных деятелей, поддерживающих войну, «Умное голосование» и создание профсоюза заключенных. «По мне так все три затеи классные», – отметил политик.
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