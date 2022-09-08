Навального лишили права на адвокатскую тайну

17:18 08 сентября Киев, Украина

Оппозиционеру Алексею Навальному заявили в колонии, что на него больше не распространяется адвокатская тайна. Теперь все его письма будет читать администрация колонии.

Об этом сам заключенный сообщил в своем Telegram-канале.

«Начальство торжественно объявило: “Установлено, что вы не прекращаете заниматься своей преступной деятельностью, совершаете преступления прямо из мест лишения свободы. А с сообщниками общаетесь через адвокатов. Поэтому адвокатскую тайну в вашем отношении мы отменяем. Все входящие и исходящие адвокатские документы отныне будут подвергаться проверке длительностью три дня”», – написал оппозиционер.

Осужденный политик также отметил, что в адвокатской комнате колонии заколотили «крохотную щель» для передачи документов. А с адвокатами он вынужден теперь общаться через двойное пластиковое стекло, внутри которого решетка.

«Общение больше похоже на пантомиму, если честно. Теперь, если адвокат хочет согласовать со мной проект жалобы на колонию, он должен отдать его самой колонии, та через три дня мне, а потом обратная трехдневная дорога уже с моими правками. Очень удобно. Правда, от моего права на защиту, и так призрачного, уже и формально ничего не остается», – отмечает Навальный.

Заключенному отказались пояснять за что конкретно его лишили адвокатской тайны, заявив, что это «секретная информация», которую ему знать не положено. По мнению самого оппозиционера, «власти могли триггернуть» несколько вещей: призывы к Западу ввести санкции против российских бизнесменов и общественных деятелей, поддерживающих войну, «Умное голосование» и создание профсоюза заключенных. «По мне так все три затеи классные», – отметил политик.