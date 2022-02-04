Навального хотят выдвинуть на Нобелевскую премию мира

15:25 17 Сентябрь Киев, Украина

Ученые из известных университетов начали процесс выдвижения Алексея Навального на Нобелевскую премию мира.

Об этом сообщил профессор Ратгерского университета Сергей Ерофеев на своей странице в Facebook.

"Ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией, выдвинули его на Нобелевскую премию мира. Процесс выдвижения начали ученые, но это не значит, что не появятся государственные деятели или представители международных организаций, которые за ними последуют. В любом случае важно помнить, что первыми оказались не политики, а именно ученые", - написал Ерофеев.

По словам профессора, среди поддерживающих эту идею ученых есть те, кто ранее отрицательно относился к деятельности Навального, но поменял свое мнение.