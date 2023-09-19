Науседа обсудит поддержку Украины на встречах с лидерами Глобального Юга
07:31 19 сентября Киев, Украина
Президент Литвы Гитанас Науседа
пообещал поднять вопрос поддержки Украины во время встреч с лидерами государств Глобального Юга на полях Генассамблеи ООН.
Об этом сообщило издание LRT.
"В ходе переговоров много внимания будет уделено формулированию нашей единой позиции, особенно с представителями тех стран, которые мы называем Глобальным Югом и имеющие несколько иное представление о происходящих процессах", — отметил Науседа.
Глобальным Югом обычно называют государства Латинской Америки, Африки, Азии, кроме Израиля, Японии, Южной Кореи, Океании, Австралии и Новой Зеландии.
Журналисты пишут, что во время своего визита в Нью-Йорк президент Литвы встретится с генсекретарем ООН Антонио Гуттерешем.
"Мы поддерживаем те инициативы ООН, которые помогают Украине противостоять агрессии, которые направлены на привлечение России к ответственности за ужасные преступления, которые она совершает на территории Украины, такие как похищение детей, преступления сексуального характера", — проинформировал политик.
Кроме того, Науседа подчеркнул, что хочет содействовать решению проблемы экспорта украинского зерна.
"Литва может внести здесь свой вклад. Альтернативный канал Литвы, как и других балтийских портов, хорошо известен украинской стороне и используется. Самое главное — устранить до сих пор существующие препятствия и мешают раскрыть потенциал этого канала", —
добавил президент.
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