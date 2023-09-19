Науседа обсудит поддержку Украины на встречах с лидерами Глобального Юга

07:31 19 сентября Киев, Украина

Президент Литвы Гитанас Науседа пообещал поднять вопрос поддержки Украины во время встреч с лидерами государств Глобального Юга на полях Генассамблеи ООН.

Об этом сообщило издание LRT.

"В ходе переговоров много внимания будет уделено формулированию нашей единой позиции, особенно с представителями тех стран, которые мы называем Глобальным Югом и имеющие несколько иное представление о происходящих процессах", — отметил Науседа.

Глобальным Югом обычно называют государства Латинской Америки, Африки, Азии, кроме Израиля, Японии, Южной Кореи, Океании, Австралии и Новой Зеландии.

Журналисты пишут, что во время своего визита в Нью-Йорк президент Литвы встретится с генсекретарем ООН Антонио Гуттерешем.

"Мы поддерживаем те инициативы ООН, которые помогают Украине противостоять агрессии, которые направлены на привлечение России к ответственности за ужасные преступления, которые она совершает на территории Украины, такие как похищение детей, преступления сексуального характера", — проинформировал политик.

Кроме того, Науседа подчеркнул, что хочет содействовать решению проблемы экспорта украинского зерна.