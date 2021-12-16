Научный эксперимент: 15 добровольцев проведут 40 дней в пещере

07:59 17 Март Киев, Украина

Спустя год после первой изоляции Covid во Франции, 15 женщин и мужчин в возрасте от 27 до 50 добровольно согласились жить в замкнутом пространстве в течение 40 дней в пещере.





Об этом пишет RFI.



Среди добровольцев есть биолог, ювелир, школьный учитель математики, медсестра, нейробиолог, геофизик и несколько безработных. Возглавляет отряд добровольцев исследователь Кристиан Клот, известный путешественник и глава научно-исследовательского Института адаптации человека, цель которого — лучше понять когнитивные и физиологические механизмы адаптации человека к изменениям, быстрым или долгосрочным.



Они являются частью научного эксперимента под названием Deep Time, первого в мире проекта подобного рода. Эксперимент пройдет в пещере в Арьеже, на юго-западе Франции.Об этом пишет RFI.Среди добровольцев есть биолог, ювелир, школьный учитель математики, медсестра, нейробиолог, геофизик и несколько безработных. Возглавляет отряд добровольцев исследователь Кристиан Клот, известный путешественник и глава научно-исследовательского Института адаптации человека, цель которого — лучше понять когнитивные и физиологические механизмы адаптации человека к изменениям, быстрым или долгосрочным.

Клот известен своими самостоятельными экспедициями в труднодоступные регионы. В прошлом каскадер и спортсмен-экстремал, он в одиночку прошел маршруты горами Ирана, Верхоянскими горами в Якутии, предпринял вылазки в Патагонию и тропические леса Бразилии. Однако остальные члены эксперимента не так подготовлены к тому, что их ждет в пещере.

Добровольцы должны будут привыкнуть к температуре в 12 градусов и воздуху пещеры 95%-ной влажности, а также к жизни без естественного света. Электроэнергию они смогут вырабатывать с помощью системы водного велосипеда, а питьевую воду доставать с глубины в 45 метров.

В пещере оборудованы отдельные помещения для сна, для проживания и для проведения исследований топографии места, его флоры и фауны. В пещеру доставлены 4 тонны припасов, предназначенного для добровольцев.

Оснащенная датчиками, команда будет в режиме реального времени связана с исследователями, которые смогут иметь доступ к никогда ранее не использовавшимся данным о состоянии когнитивных и эмоциональных функций в таких условиях. Пещерный проект уже получил название Deep Time и продлиться до 22 апреля. "Потеря времени — это величайшая дезориентация, и именно этот аспект миссия Deep Time хочет лучше понять", — говорится в сообщении команды на веб-сайте.



Кристиан Клот уже отметил, что в своем исследовании вдохновлялся опытом французского геолога Мишеля Сифра, который провел под землей в 1972 году около шести месяцев.