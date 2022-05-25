НАТО увеличил военный бюджет-2021 на 5%

19:12 18 декабря Киев, Украина

НАТО утвердили гражданский и военный бюджет на 2021 год. Военный бюджет традиционно покрывает расходы на содержание персонала военных командных структур НАТО, операционные нужды и программы, миссии и операции Альянса во всем мире.

Об этом сообщается на сайте НАТО в пятницу, 18 декабря.

"Во время заседания Североатлантического совета 16 декабря 2020 союзники согласовали гражданский бюджет в объеме 258,9 миллиона евро и военный бюджет в объеме 1,61 миллиарда евро на 2021. Все страны-члены вносят вклад в эти бюджеты, исходя из согласованной формулы расходов, разработанная на основе объемов ВНП", - сказано в сообщении.

Гражданский бюджет будут использовать для обеспечения персонала, операционных и программных расходов в брюссельской штаб-квартире НАТО. Его увеличили на 0,9% по сравнению с нынешним. При этом военный бюджет покрывает расходы на содержание персонала военных командных структур НАТО, операционные нужды и программы, миссии и операции НАТО во всем мире. Эта составляющая была увеличена на 5%.



Кроме того, в 2021 году 259,4 миллиона евро из военного бюджета будут направлены на финансирование операций и миссий НАТО, включая операцию Решительная поддержка в Афганистане, поддержание мира в Косово (KFOR) и тренировочную миссию НАТО в Ираке.



Наконец, в дополнение к гражданскому и военному бюджету еще одним направлением совместного финансирования НАТО будет Программа инвестиций в сферу безопасности. Она включает ключевые расходы на развитие инфраструктуры, инвестиции в совершенствование системы военного управления. Для этой программы в 2021 году установлен "потолок" на уровне 710 миллионов евро.