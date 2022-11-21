НАТО стоит обратить внимание на участие беларуси в войне - Литва
13:59 21 ноября Киев, Украина
Альянсу стоит заметить "фактор беларуси" в войне, которую россия ведет против Украины. Также нельзя исключать опасность вторжения в страны Балтии с территории беларуси.
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью телеканалу Настоящее время, опубликованном в понедельник, 21 ноября.
"Сейчас на территории беларуси находятся российские солдаты, готовые отправиться в зоны боевых действий в Украину. Но их могут отправить и на западную границу. Нам нужно об этом думать. И именно поэтому мы обратились к генеральному секретарю НАТО
и комитетам Альянса с просьбой уделить большее внимание фактору беларуси в этой войне", - отметил литовский лидер.
Глава Литвы также подчеркнул очевидность того факта, что беларусь участвует в войне против Украины.
"Беларусь находится в полном распоряжении россии для передвижения военных в любые регионы - к западу или югу", - отметил он.
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