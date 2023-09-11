НАТО проведет крупнейшие военные учения со времен холодной войны

В следующем году НАТО готовится провести крупнейшие со времен холодной войны боевые учения совместного командования, чтобы отработать попытки Альянса отразить российскую агрессию против одного из своих членов.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на представителей НАТО.
Учения Steadfast Defender проводятся в рамках быстрого перехода НАТО от реагирования на кризисы другой стратегии, вызванной вторжением в Украину.
Как сообщили представители НАТО, обучение начнется весной следующего года и, как ожидается, привлечет от 500 до 700 воздушных боевых миссий, более 50 кораблей и около 41 000 военнослужащих. Они предназначены для моделирования потенциальных маневров против врага по модели коалиции во главе с россией, которую для целей учений назвали Occasus.
Обучение также является первым с точки зрения технических возможностей, они используют реальные географические данные для создания более реалистичных сценариев для войск.
В учениях примут участие Швеция, чья заявка на вступление в НАТО еще не ратифицирована, Турция и Венгрия, благодаря чему общее количество привлеченных стран достигнет 32.
Обучение будет проходить в Германии, Польше и странах Балтии в феврале и марте и является частью новой стратегии обучения, согласно которой военный альянс будет проводить два больших обучения ежегодно вместо одного. НАТО также будет учиться противодействовать террористическим угрозам вне своих непосредственных границ.
Обучение также рассматривается как ключевая часть демонстрации москве того, что альянс готов воевать, заявили представители НАТО.
FT напомнила, что генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявил в июне прошлого года, что альянс увеличит численность сил высокой готовности с 40 тысяч до более 300 тысяч. Это часть исторического пересмотра, направленного на перевод альянса в сторону мощного военного потенциала в отличие от легких и мобильных сил, развернутых на Балканах и Афганистане.
После этого заявления лидеры НАТО на саммите в Вильнюсе согласовали новые планы региональной обороны и создания так называемых Союзных сил реагирования, многонациональных сил, способных быстро реагировать на угрозы.
Страны Балтии особенно громко призывают НАТО укрепить свой восточный фланг, поскольку войска скапливаются на белорусской границе. Альянс разместил многонациональные батальоны в странах Балтии, чтобы замедлить продвижение любого агрессора в случае вторжения. В июне Германия заявила, что постоянно оставит в Литве 4000 военных.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на представителей НАТО.
Учения Steadfast Defender проводятся в рамках быстрого перехода НАТО от реагирования на кризисы другой стратегии, вызванной вторжением в Украину.
Как сообщили представители НАТО, обучение начнется весной следующего года и, как ожидается, привлечет от 500 до 700 воздушных боевых миссий, более 50 кораблей и около 41 000 военнослужащих. Они предназначены для моделирования потенциальных маневров против врага по модели коалиции во главе с россией, которую для целей учений назвали Occasus.
Обучение также является первым с точки зрения технических возможностей, они используют реальные географические данные для создания более реалистичных сценариев для войск.
В учениях примут участие Швеция, чья заявка на вступление в НАТО еще не ратифицирована, Турция и Венгрия, благодаря чему общее количество привлеченных стран достигнет 32.
Обучение будет проходить в Германии, Польше и странах Балтии в феврале и марте и является частью новой стратегии обучения, согласно которой военный альянс будет проводить два больших обучения ежегодно вместо одного. НАТО также будет учиться противодействовать террористическим угрозам вне своих непосредственных границ.
Обучение также рассматривается как ключевая часть демонстрации москве того, что альянс готов воевать, заявили представители НАТО.
FT напомнила, что генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявил в июне прошлого года, что альянс увеличит численность сил высокой готовности с 40 тысяч до более 300 тысяч. Это часть исторического пересмотра, направленного на перевод альянса в сторону мощного военного потенциала в отличие от легких и мобильных сил, развернутых на Балканах и Афганистане.
После этого заявления лидеры НАТО на саммите в Вильнюсе согласовали новые планы региональной обороны и создания так называемых Союзных сил реагирования, многонациональных сил, способных быстро реагировать на угрозы.
Страны Балтии особенно громко призывают НАТО укрепить свой восточный фланг, поскольку войска скапливаются на белорусской границе. Альянс разместил многонациональные батальоны в странах Балтии, чтобы замедлить продвижение любого агрессора в случае вторжения. В июне Германия заявила, что постоянно оставит в Литве 4000 военных.
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