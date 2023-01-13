НАТО перебрасывает самолеты радиолокационного наблюдения в Румынию

17:06 13 января Киев, Украина





Об этом сообщает Авиационное командование Североатлантический альянс готовит развертывание самолетов дальнего радиолокационного наблюдения и наведения (АВАКС) в столице Румынии Бухаресте из-за вторжения россии в Украину.Об этом сообщает Авиационное командование НАТО

"Поскольку незаконная война россии в Украине продолжает угрожать миру и безопасности в Европе, не должно быть никаких сомнений в решимости НАТО защищать каждый дюйм территории Альянса", — заявила представитель НАТО Оана Лунгеску.

Чиновница подчеркнула, что использование самолетов дальнего радиолокационного наблюдения и наведения помогут заранее обнаруживать самолеты, представляющие потенциальную опасность.

"Наш АВАКС может обнаруживать самолеты в сотнях километров, что делает их ключевым средством для сдерживания и обороны НАТО", - добавила она.

Ожидается, что самолеты могут прибыть 17 января 2023 г. и будут поддерживать усиленное присутствие Альянса в регионе и следить за российской военной активностью.