НАТО перебрасывает самолеты радиолокационного наблюдения в Румынию

Североатлантический альянс готовит развертывание самолетов дальнего радиолокационного наблюдения и наведения (АВАКС) в столице Румынии Бухаресте из-за вторжения россии в Украину.
Об этом сообщает Авиационное командование НАТО.
Об этом сообщает Авиационное командование НАТО.
Чиновница подчеркнула, что использование самолетов дальнего радиолокационного наблюдения и наведения помогут заранее обнаруживать самолеты, представляющие потенциальную опасность.
Ожидается, что самолеты могут прибыть 17 января 2023 г. и будут поддерживать усиленное присутствие Альянса в регионе и следить за российской военной активностью.
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