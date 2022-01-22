НАТО откроет офис связи в Австрии

В штаб-квартире НАТО прошла встреча генсека НАТО Йенса Столтенберга с министром иностранных дел Австрии Александером Шелленбергом, стороны обсуждали вопросы партнерства Австрии с Североатлантическим альянсом (НАТО).
НАТО и Австрия подписали соглашение об открытии офиса связи НАТО в Вене. Это позволит в будущем создать свое представительство при ОБСЕ и других международных организаций в Вене. Церемония подписания соглашения прошла в понедельник, 10 мая, сообщает пресс-служба НАТО.
В ходе встречи генсек НАТО приветствовал роль Австрии в поддержке крепких связей между ЕС и НАТО, и важность того, что на территории этой страны размещена штаб-квартира ОБСЕ.
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