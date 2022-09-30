Генсек НАТО отметил, что НАТО осуждает аннексию украинских территорий рф, вхождения неподконтрольных Киеву территорий в состав рф не поменяет решимости Альянса поддерживать Украину и дальше.
Об этом сообщил Генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге.
По словам генсека, каждая демократическая страна имеет право подавать заявку в НАТО, но решение будут принимать консенсусом все страны-члены альянса.
Кроме того, Столтенберг отметил, что НАТО не будет советовать Украине снизить боевую активность, чтобы избежать эскалации.
Столтенберг еще раз подчеркнул, что НАТО не является участником конфликта, но будет продолжать поддерживать Украину.
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