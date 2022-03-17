НАТО обеспечит защиту союзников на Черном море

12:30 22 октября Киев, Украина

Для обеспечения защиты союзников на Черном море и в связи с милитаризацией аннексированного Крыма НАТО усиливает присутствие военных на территории Восточной Европы.

Об этом заявила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон во время онлайн-брифинга.

"Россия сейчас проводит милитаризацию Крыма, и по этой причине мы должны обеспечить защиту всех наших союзников на Черном море и в других местах. Так что у нас есть ротация войск, наше специализированное передовое присутствие, которое включает восточных союзников - Прибалтику, Польшу, конечно, Румынию и Болгарию", - заявила она.

Дипломат подчеркнула, что милитаризация Крыма, который очень близко расположен ко многим союзникам, и незаконная попытка отнять Крым у Украины, заставила НАТО к усиленному присутствию, не на постоянном уровне, а на уровне ротации сил, чтобы заверить, что продолжается сдерживание любых дальнейших действий России.