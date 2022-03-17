НАТО обеспечит защиту союзников на Черном море

Для обеспечения защиты союзников на Черном море и в связи с милитаризацией аннексированного Крыма, НАТО усиливает присутствие военных на территории Восточной Европы.
Об этом заявила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон во время онлайн-брифинга.
Дипломат подчеркнула, что милитаризация Крыма, который очень близко расположен ко многим союзникам, и незаконная попытка отнять Крым у Украины, заставила НАТО к усиленному присутствию, не на постоянном уровне, а на уровне ротации сил, чтобы заверить, что продолжается сдерживание любых дальнейших действий России.
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