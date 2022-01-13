НАТО начала вывод войск из Афганистана

Следом за войсками США, НАТО начала вывод собственных войск из Афганистана.
Об этом со ссылкой на источник в штаб-квартире Альянса сообщает ТАСС в четверг, 29 апреля.
Позже в НАТО подтвердили эту информацию.
"Страны НАТО приняли в середине апреля решение о начале вывода контингента миссии Решительная поддержка к 1 мая, и вывод войск начался", - заявили в пресс-службе Альянса.
Сейчас контингент НАТО в Афганистане составляет более 10 тысяч человек, Альянс намерен завершить их вывод в сентябре.
"Страны НАТО приняли в середине апреля решение о начале вывода контингента миссии Решительная поддержка к 1 мая, и вывод войск начался", - заявили в пресс-службе Альянса.
Сейчас контингент НАТО в Афганистане составляет более 10 тысяч человек, Альянс намерен завершить их вывод в сентябре.
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