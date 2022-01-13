НАТО начала вывод войск из Афганистана

20:51 29 Апрель Киев, Украина

Следом за войсками США, НАТО начала вывод собственных войск из Афганистана

Об этом со ссылкой на источник в штаб-квартире Альянса сообщает ТАСС в четверг, 29 апреля.

"Вывод военных стран НАТО начался, он проходит в организованном и скоординированном режиме. Альянс придает приоритетное значение обеспечению полной безопасности наших солдат и офицеров в процессе вывода сил, решение о котором было принято всеми союзниками [государствами альянса]", - сказал собеседник агентства.

Позже в НАТО подтвердили эту информацию.



"Страны НАТО приняли в середине апреля решение о начале вывода контингента миссии Решительная поддержка к 1 мая, и вывод войск начался", - заявили в пресс-службе Альянса.



Сейчас контингент НАТО в Афганистане составляет более 10 тысяч человек, Альянс намерен завершить их вывод в сентябре.