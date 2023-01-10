НАТО и ЕС продлили декларацию о сотрудничестве — Столтенберг

16:08 10 января Киев, Украина

НАТО и Европейский союз продлили Декларацию о сотрудничестве, сообщил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге во вторник, 10 января.
"Мы хотим вывести партнерство между НАТО и ЕС на новый уровень для того, чтобы соответствовать росту геостратегического противостояния, вопросам устойчивости и безопасности критической инфраструктуры", - сказал Столтенберг.
По его словам, с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО Альянс будет защищать 96% граждан ЕС и большую часть его территории, чем когда-либо ранее.

Как отметил на совместном брифинге глава Европейского Совета Шарль Мишель, российская агрессия привела к двум последствиям: она укрепила две организации, ЕС и НАТО, и сблизила их.
“Мы сильнее. путин хотел меньше НАТО, но достиг противоположного и будет еще больше НАТО и еще больше ЕС", — сказал Мишель.
Он отметил продолжение улучшения европейской безопасности.
"Впервые в истории мы предоставили легкое вооружение Украине с помощью нашего Европейского фонда мира всего лишь через несколько часов после начала войны", - подчеркнул Мишель.
По его словам, всего ЕС и его страны-члены выделили около 50 миллиардов евро.

Кроме того, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС продолжит оказывать давление на рф и расширять санкции против беларуси и Ирана.