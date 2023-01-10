НАТО и ЕС продлили декларацию о сотрудничестве — Столтенберг

НАТО и Европейский союз продлили Декларацию о сотрудничестве, сообщил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге во вторник, 10 января.
По его словам, с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО Альянс будет защищать 96% граждан ЕС и большую часть его территории, чем когда-либо ранее.
Как отметил на совместном брифинге глава Европейского Совета Шарль Мишель, российская агрессия привела к двум последствиям: она укрепила две организации, ЕС и НАТО, и сблизила их.
Он отметил продолжение улучшения европейской безопасности.
По его словам, всего ЕС и его страны-члены выделили около 50 миллиардов евро.
Кроме того, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС продолжит оказывать давление на рф и расширять санкции против беларуси и Ирана.
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