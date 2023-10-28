НАТО готовится противостоять агрессии со стороны россии

Неуемные амбиции хозяина Кремля заставляют задуматься европейских членов НАТО о возможной агрессии россии против Альянса. Как лидер среди стран НАТО в Европе, Германия отреагировала на такой вызов первой.
Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в командную академию Бундесвера в Гамбурге 27 октября заявил, что страны должны быть готовы к агрессии со стороны россии.
Писториус отметил, что следует снова укреплять оборону стран Альянса после более чем 30-летнего перерыва.
Министр отметил, что Германия разместит часть своих войск в Латвии и должна взять на себя международное лидерство.
При этом глава ведомства подчеркнул, что "даже если ситуация с безопасностью в мире будет ухудшаться, то помощь Украине продолжится".
Украина получила от Германии новый пакет военной помощи. Его главной изюминкой стал зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия IRIS-T SLM.
Ранее Шольц призвал завершить войну на условиях Украины. Канцлер считает, что Владимир путин начал войну, чтобы ублажить свои собственные нездоровые амбиции.
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