13:13 28 октября Киев, Украина

Неуемные амбиции хозяина Кремля заставляют задуматься европейских членов НАТО о возможной агрессии россии против Альянса. Как лидер среди стран НАТО в Европе, Германия отреагировала на такой вызов первой.

Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в командную академию Бундесвера в Гамбурге 27 октября заявил, что страны должны быть готовы к агрессии со стороны россии.

"Союзники по НАТО должны быть готовы противостоять возможной угрозе cо стороны россии", - призвал он.

Писториус отметил, что следует снова укреплять оборону стран Альянса после более чем 30-летнего перерыва.

"Снова, к сожалению, вступает в силу стратегия сдерживания и защиты. Мы будем готовы к этому", - сказал он.

Министр отметил, что Германия разместит часть своих войск в Латвии и должна взять на себя международное лидерство.

При этом глава ведомства подчеркнул, что "даже если ситуация с безопасностью в мире будет ухудшаться, то помощь Украине продолжится".

"Мы будем озабочены Израилем и, соответственно, ситуацией на Ближнем Востоке, однако мы не прекратим поддерживать Украину. Эта война не будет забыта", - резюмировал министр.

Украина получила от Германии новый пакет военной помощи. Его главной изюминкой стал зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия IRIS-T SLM.

Ранее Шольц призвал завершить войну на условиях Украины. Канцлер считает, что Владимир путин начал войну, чтобы ублажить свои собственные нездоровые амбиции.