Наставник Локомотива подал в отставку из-за военного вторжения в Украину
20:16 01 Март Киев, Украина
Московский Локомотив лишился главного тренера
из-за развязанной руководством России войны в Украине. Наставник "железнодорожников" Маркус Гисдоль подал в отставку со своего поста и заявил, что просто не может выполнять свои обязанности во время агрессии Кремля.
"Для меня футбольный тренер – лучшая работа в мире. Но я не могу выполнять свое призвание в стране, лидер которой несет ответственность за захватническую войну в центре Европы. Это не соответствует моим ценностям, поэтому я немедленно ушел в отставку с должности тренера московского Локомотива.Я не могу находиться на базе в Москве, тренировать игроков, требовать профессионализма, когда в нескольких километрах дают приказы, которые приносят большие страдания целому народу. Это мое личное решение, и я в этом абсолютно убежден", -
цитирует Гисдоля Bild.
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