Насиловал детей: колумбийская полиция задержала педофила, работавшего в детском саду

Мужчина, работавший помощником на кухне в детском саду Колумбии, подозревается в изнасиловании 22-х детей в возрасте до четырех лет.
Об этом на пресс-конференции заявил мэр города Медельин Даниэль Кинтеро Калье.
Согласно информации, Маноло работал в детском саду помощником на кухне.
Мужчина обвиняется в изнасиловании по меньшей мере 22 детей в возрасте до четырех лет в детском центре Pequeños Explorers.
По этому случаю высказался даже президент страны Иван Дуке. Он выразил надежду, что закон будет соблюдаться и, если мужчина виновен, то он должен быть строго наказан.
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