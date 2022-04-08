Насиловал детей: колумбийская полиция задержала педофила, работавшего в детском саду

10:35 09 июля Киев, Украина

Мужчина, работавший помощником на кухне в детском саду Колумбии, подозревается в изнасиловании 22-х детей в возрасте до четырех лет.

Об этом на пресс-конференции заявил мэр города Медельин Даниэль Кинтеро Калье.

"Мы задержали Исмаэля Дарио Лопера по прозвищу Маноло, в отношении которого действует ордер на арест за преступления, связанные с насильственными действиями сексуального характера после печальных событий, произошедших в районе Санта-Крус", - заявил мэр Медельина.

Согласно информации, Маноло работал в детском саду помощником на кухне.



Мужчина обвиняется в изнасиловании по меньшей мере 22 детей в возрасте до четырех лет в детском центре Pequeños Explorers.



По этому случаю высказался даже президент страны Иван Дуке. Он выразил надежду, что закон будет соблюдаться и, если мужчина виновен, то он должен быть строго наказан.