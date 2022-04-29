Насилие и ранняя беременность: в ООН призвали открыть школы

20:07 28 июля Киев, Украина

Из-за пандемии COVID-19 более 600 млн. школьников не могут посещать школы, что пагубно сказывается в первую очередь на самих детях.





Как отметили в ООН, некоторые школы сейчас закрыты на летние каникулы, некоторые – продолжают работать. Но более 600 миллионов школьников в странах, где идет обучение, лишены возможности учиться из-за пандемии.



Пресс-секретарь ЮНИСЕФ Джеймс Элдер считает несправедливым то, что в мире бары и заведения общественного питания открываются первыми. ООН призывает все страны мира как можно быстрее открыть школы вопреки пандемии COVID-19. Ведь из-за их длительного закрытия в мире увеличилось количество насилия и ранней беременности среди детей.Как отметили в ООН, некоторые школы сейчас закрыты на летние каникулы, некоторые – продолжают работать. Но более 600 миллионов школьников в странах, где идет обучение, лишены возможности учиться из-за пандемии.Пресс-секретарь ЮНИСЕФ Джеймс Элдер считает несправедливым то, что в мире бары и заведения общественного питания открываются первыми.

"Школы должны закрываться последними и открываться первыми", – отметил он.

По его словам, сегодня перед многими лидерам государств стоит сложный выбор – вводить ограничения или сталкиваться с массовым распространением опасной болезни. В ЮНИСЕФ считают, что школы все же должны быть открытыми.

"Есть явные доказательства того, что начальные и средние школы не входят в число основных факторов передачи заболевания. При этом потери, связанные с тем, что дети не ходят в школу, возможно, никогда не будут возмещены", – заявил представитель ЮНИСЕФ.

На сегодня начальные и средние школы закрыты в 19 странах. В частности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе во время пандемии почти в половине стран школы были закрыты более чем на 200 дней. А в странах Африки в школу сейчас не ходят около 40% всех детей школьного возраста (это 4 из 10 учеников).

"В этом регионе мы наблюдаем повторное закрытие школ из-за недавнего всплеска COVID-19. При этом более 32 миллионов детей не посещают школу из-за пандемии или не вернулись после того, как их школы открылись раньше", – сказал Джеймс Элдер.

Кроме того, у многих школьников в странах с низким уровнем дохода нет компьютеров, смартфонов или даже доступа в интернет, из-за чего в условиях карантина они практически полностью лишены возможности учиться.



По словам Джеймса, в вопросе открытия школ речь идет не только об обучении, но и о безопасности. Вместо уроков во время карантина детям пришлось столкнуться с тревогой, насилием и подростковой беременностью.