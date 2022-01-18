Население России покидает страну, а смертность в 1,4 раза превышает рождаемость

12:39 04 Сентябрь Киев, Украина

Российская Федерация столкнулась с серьезной демографической проблемой. Уже в 2020 году численность населения России может сократиться на рекордные 340 тысяч человек.



С официальным заявлением выступил замдиректора Института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко.

Он сообщил, что в вопросе количества населения страны решающие роли играют три фактора: миграция, рождаемость и смертность. В России за 2020 год все три показателя значительно ухудшились. Население покидает страну, а смертность в 1,4 раза превышает рождаемость.



Отмечается, что показатели смертности стали выше из-за коронавируса на 3,1%. Показатели рождаемости упали на 5,4%. За первое полугодие в РФ родилось 681 тысяча человек, а погибло 946 500 человек, население сократилось на 265 500 человек. Эксперт считает, что убыль населения РФ за 2020 год может достигнуть показателя в 420 тысяч человек.