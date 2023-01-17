Население Китая сократилось впервые за 60 лет

11:54 17 января Киев, Украина

К концу 2022 года население Китая составило 1 411 750 000 человек, к концу 2021-го было больше на 850 тысяч. За прошлый год в стране родились 9,56 млн детей и умерли 10,41 млн жителей.





Сокращение стало первым с 1961 г. – последнего года Великого китайского голода, когда за три года при Мао Цзэдуне погибло около 15 млн человек (только по официальным данным).

Свою роль сыграли кризисы в сфере здоровья и экономики: семьи откладывали решение завести детей из-за коронавируса и жесточайшей борьбы с ним со стороны властей, а также из-за ухудшения экономической ситуации. Рост ВВП в прошлом году оказался самым медленным с 1976 г. (за исключением ковидного 2020 г.).



Демографические проблемы будут иметь далеко идущие последствия для китайской и, как следствие, – всей мировой экономики. Китай, который по размеру ВВП сейчас занимает второе место в мире, долгое время был одним из важнейших источников рабочих мест и спроса. Обмеление этого источника грозит замедлением темпов роста. Кроме того, соотношение работающих людей и пенсионеров меняется в худшую сторону, что также ложится дополнительным бременем на экономику.

«Это воистину исторический поворотный момент, начало долгосрочного и необратимого процесса сокращения населения», – говорит Ван Фэн, эксперт по китайской демографии из Калифорнийского университета в Ирвайне (цитата по Financial Times).

Эксперты ООН прогнозируют, что к 2050 году население Китая сократится на 109 млн человек, что более чем в три раза превышает их предыдущий прогноз в 2019 году, отмечает Reuters.



Агентство пишет, что такой демографический спад стал следствием политики Китая «одна семья — один ребенок», введенной в период с 1980 по 2015 год, а также высоких цен на образование, из-за которых семьи часто отказываются воспитывать более одного ребенка.



Женщин в репродуктивном возрасте (власти Китая определяют, что в эту категорию входят женщины 25−35 лет) за прошедший год стало меньше на 4 млн.