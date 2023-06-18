Население Канады превысило 40 миллионов человек

08:43 18 июня Киев, Украина

По последним данным, опубликованным Управлением статистики Канады, население этой страны превысило отметку в 40 миллионов человек, согласно сообщению от CBC.

Федеральное Управление осуществляет оценку населения Канады в реальном времени с помощью "часов населения". Исторический момент, когда число жителей превысило отметку в 40 миллионов, был зафиксирован около 22:00 по киевскому времени в пятницу.

Текущие темпы прироста населения Канады составляют 2,7%. Представители Управления отметили, что это самый высокий годовой темп роста с 1957 года, когда Канада находилась в период послевоенного бэби-бума.

Статистика также указывает, что в прошлом году население Канады увеличилось на рекордные 1,05 миллиона человек, причем около 96% этого прироста было обусловлено международной миграцией. Однако рост населения также представляет вызовы для страны, особенно в сфере жилищного обеспечения.

Согласно данным Канадской ассоциации по недвижимости, цены на жилье в стране продолжают расти. В течение четырех последних месяцев средняя стоимость канадского дома на вторичном рынке постоянно возрастала. По последним доступным данным за апрель средняя цена продажи дома составила 716 000 канадских долларов.