Население Канады превысило 40 миллионов человек

По последним данным, опубликованным Управлением статистики Канады, население этой страны превысило отметку в 40 миллионов человек, согласно сообщению от CBC.
Федеральное Управление осуществляет оценку населения Канады в реальном времени с помощью "часов населения". Исторический момент, когда число жителей превысило отметку в 40 миллионов, был зафиксирован около 22:00 по киевскому времени в пятницу.
Текущие темпы прироста населения Канады составляют 2,7%. Представители Управления отметили, что это самый высокий годовой темп роста с 1957 года, когда Канада находилась в период послевоенного бэби-бума.
Статистика также указывает, что в прошлом году население Канады увеличилось на рекордные 1,05 миллиона человек, причем около 96% этого прироста было обусловлено международной миграцией. Однако рост населения также представляет вызовы для страны, особенно в сфере жилищного обеспечения.
Согласно данным Канадской ассоциации по недвижимости, цены на жилье в стране продолжают расти. В течение четырех последних месяцев средняя стоимость канадского дома на вторичном рынке постоянно возрастала. По последним доступным данным за апрель средняя цена продажи дома составила 716 000 канадских долларов.
Федеральное Управление осуществляет оценку населения Канады в реальном времени с помощью "часов населения". Исторический момент, когда число жителей превысило отметку в 40 миллионов, был зафиксирован около 22:00 по киевскому времени в пятницу.
Текущие темпы прироста населения Канады составляют 2,7%. Представители Управления отметили, что это самый высокий годовой темп роста с 1957 года, когда Канада находилась в период послевоенного бэби-бума.
Статистика также указывает, что в прошлом году население Канады увеличилось на рекордные 1,05 миллиона человек, причем около 96% этого прироста было обусловлено международной миграцией. Однако рост населения также представляет вызовы для страны, особенно в сфере жилищного обеспечения.
Согласно данным Канадской ассоциации по недвижимости, цены на жилье в стране продолжают расти. В течение четырех последних месяцев средняя стоимость канадского дома на вторичном рынке постоянно возрастала. По последним доступным данным за апрель средняя цена продажи дома составила 716 000 канадских долларов.
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