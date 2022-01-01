На саммите по климату, организованном США, выступил ряд мировых лидеров

17:48 22 Апрель Киев, Украина

Сегодня в Международный день земли, стартовал Международный климатический саммит , организованный Соединенными Штатами Америки.

В рамках климатического саммита выступили лидеры США, Китая, Франции, Германии, России, Индии, Канады, Японии и другие.



Саммит открыл президент США Джо Байден, который обозначил цель страны к 2050 году прекратить вредные выбросы в атмосферу и призывал все страны бороться проблемой изменения климата.



Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ намерена к 2038 году убрать уголь из электрификации.

"К 2038 году мы хотим убрать уголь из электрификации и перейти на возобновляемые источники. В прошлом году мы 46% энергии произвели из возобновляемых источников", - сказала она.

Меркель напомнила, что Германия уже на 40% сократила свои выбросы по сравнению с 1990-м годом.



Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал быстрее продвигаться вперед в выполнении обязательств по борьбе с климатическими изменениями.

"Мы должны быстрее двигаться вперед, чтобы выполнить те обязательства, которые взяли на себя в борьбе с климатическими изменениями к 2030 году", - сказал он.

Макрон предложил обсудить проблему технологий, в частности создание новых батарей для использования солнечной энергии. "Нам необходимо также полностью трансформировать финансовую систему. Важно осуществлять регулирование на международном уровне. Если у нас не будет определенной углеродной цены, то не будет и экологического перехода", - сказал он.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал, что его страна намерена к 2030 году сократить выбросы двуокиси углерода не на 30% ниже показателей 2005 года, а на 40-45%. Он заверил, что Канада продолжит предпринимать еще больше усилий, чтобы выполнить задачу по полному прекращению вредных выбросов в атмосферу к 2050 году.

"Я воодушевлен тем, что сегодня так много стран вместе борются с изменениями климата. Это единственный способ преодолеть те вызовы, с которыми люди сталкиваются во всех частях нашего мира", - сказал он.

Японский премьер Есихидэ Суга пообещал до $3 млрд в Зеленый климатический фонд, созданный для содействия развивающимся странам в достижении целей Парижского соглашения.



Также Суга объявил, что правительство Японии поставило задачу сократить объемы выбросов парниковых газов страны на 46% к 2030 году по сравнению с уровнем 2013 года.



В свою очередь, президент РФ Путин предложил наладить международное сотрудничество в мониторинге всех видов вредных выбросов.



Путин также заверил, что Россия готова предоставить преференции иностранным компаниям, которые собираются инвестировать в чистые технологии в РФ.



Он заверил, что Россия со всей ответственностью подходит к выполнению своих международных обязательств в этой сфере. Прежде всего, по словам Путина, это касается реализации рамочной конвенции ООН об изменении Климата, Киотского протокола и Парижского соглашения. Президент добавил, что Россия ведет энергичную работу по формированию в стране современного законодательства, обеспечивающего контроль за эмиссией углерода и стимулирующего его сокращение.



По словам Путина, с 1990 года объем парниковых газов в РФ уменьшился в два раза - с 3,1 млрд тонн эквивалента СО2, до 1,6 млрд тонн.

"Хотел бы еще раз подчеркнуть, что Российская Федерация искренне заинтересована в активизации международного сотрудничества с тем, чтобы продолжить поиск действенных решений проблемы изменения климата. Как, впрочем, и всех других острых глобальных проблем", - сказал он.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил объявить "десятилетие борьбы с климатическими изменениями" и призвал страны к конкретным действиям на этом направлении.



По его словам, Индия выполняет свою роль ответственной страны в деле защиты природы.

"Наша амбициозная цель - довести уровень производства возобновляемой энергии до 450 ГВт к 2030 году. Сегодня, когда мы обсуждаем глобальные действия по климату, хочу, чтобы вы отметили, что углеродный след Индии на душу населения на 60% ниже, чем в среднем по миру. Это объясняется тем, что наш образ жизни все еще уходит корнями в устойчивую традиционную практику", - сказал премьер.

Моди также объявил о начале программы Партнерство между Индией и США по климату и чистой энергетике до 2030 года, цель которой - привлечение инвестиций, демонстрация экологически чистых технологий и создание возможностей для экологического сотрудничества.



Отметим, в саммите принимают участие около 40 лидеров государств.