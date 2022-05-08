Нарушение карантина: в КНДР устроили публичную казнь

В качестве наказания за нарушение карантинных правил в период пандемии COVID-19, власти Северной Кореи приняли решение прибегнуть к крайним мерам.
Об этом сообщает издание Radio Free Asia со ссылкой на источники.
По словам жителя провинции Северный Пхенан на границе с Китаем, в конце ноября в Северной Корее усилили существующие чрезвычайные карантинные меры до "чрезвычайных карантинных мер сверхвысокого уровня".
По словам жителя провинции Северный Пхенан на границе с Китаем, в конце ноября в Северной Корее усилили существующие чрезвычайные карантинные меры до "чрезвычайных карантинных мер сверхвысокого уровня".
Расстрелянным оказался мужчина в возрасте около 50 лет, обвиненный в контрабанде с китайскими деловыми партнерами через границу, которая была закрыта на протяжении большей части 2020 года.
Отметим, в августе власти КНДР дали военным право стрелять на поражение в любого человека, приблизившегося к границе с Китаем на расстояние одного километра. Эта мера направлена на предотвращение проникновения на территорию страны коронавируса.
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