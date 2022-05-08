Нарушение карантина: в КНДР устроили публичную казнь

15:11 04 декабря Киев, Украина

В качестве наказания за нарушение карантинных правил в период пандемии COVID-19, власти Северной Кореи приняли решение прибегнуть к крайним мерам.

Об этом сообщает издание Radio Free Asia со ссылкой на источники.



По словам жителя провинции Северный Пхенан на границе с Китаем, в конце ноября в Северной Корее усилили существующие чрезвычайные карантинные меры до "чрезвычайных карантинных мер сверхвысокого уровня".

"Они устроили публичную казнь с расстрелом , чтобы напугать местных жителей в приграничной зоне, так как было много контактов с людьми по другую сторону границы, в том числе много контрабанды", – сказал источник.

Расстрелянным оказался мужчина в возрасте около 50 лет, обвиненный в контрабанде с китайскими деловыми партнерами через границу, которая была закрыта на протяжении большей части 2020 года.