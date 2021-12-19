Народ рохинджа будет судиться с Facebook из-за языка вражды

14:45 07 Декабрь Киев, Украина





Об этом пишет BBC . Десятки беженцев – представителей народа рохинджа в Великобритании и США подали в суд на Facebook (в настоящее время – Meta), обвинив компанию в том, что она позволила распространять в своей соцсети язык вражды против них.Об этом пишет BBC .

В частности, истцы требуют компенсации более 150 миллиардов долларов (около 4, 11 триллиона гривен), утверждая, что платформы Facebook пропагандируют насилие против преследуемого меньшинства.



Компанию обвинили в том, что она позволила "годами продолжать распространение ненавистной и опасную дезинформацию".



По информации журналистов, британская юридическая фирма, представляющая интересы некоторых беженцев, направила в Facebook письмо, в котором, в частности, утверждается следующее:

алгоритмы Facebook "усилили язык ненависти против народа рохинджа";

компания не инвестировала в модераторов и фактчекеров, знавших о политической ситуации в Мьянме;

ей не удалось удалить сообщения или аккаунты, которые подстрекали к насилию против рохинджа;

она не смогла “принять надлежащие и своевременные меры” несмотря на предупреждение благотворительных организаций и СМИ.

В то же время в США юристы подали жалобу на Facebook в Сан-Франциско, обвинив ее в том, что она готова продать жизни народа рохинджа ради завоевания рынка в небольшой стране Юго-Восточной Азии.



В подтверждение своих претензий они ссылаются на сообщения в фейсбуке, найденные во время расследования информагентства Reuters, в частности в 2013 году, где говорилось: "Мы должны бороться с ними (рохинджа. – Ред.) так, как Гитлер боролся с евреями".



Другое сообщение звучало так: "Налейте топлива и подожгите, чтобы они могли быстрее встретиться с Аллахом".



Компания Facebook 2018 признала, что сделала недостаточно для предотвращения разжигания насилия и ненависти против рохинджа.



Большинство населения Мьянмы – буддисты. Но в штате Ракхайн, на западе страны, живет около миллиона людей из народа рохинджа, большинство из них исповедует ислам.



В августе 2017 года около 700 тысяч рохинджа сбежали в соседний с Мьянмой Бангладеш, спасаясь от вспыхнувшего в этом штате конфликта. По меньшей мере, 10 тысяч были убиты во время репрессий со стороны военных Мьянмы.



Активисты рохинджа заявляют, что военные и местные буддисты начали месть против местных мусульман после нападения на полицейский пост. СМИ сообщали о случаях, когда солдаты сжигали села Рохинджа и нападали на их жителей. Военные же утверждали, что их действия являются ответом на нападения боевиков. ‎



В ООН заявили, что операция в Мьянме была "похожа на пример этнических чисток из учебника". Однако местные власти отрицали проведение этнических чисток.



Компания Facebook насчитывает более 20 миллионов пользователей в Мьянме. Для многих сайт социальных сетей является основным или единственным способом получать новости и делиться ими.



В 2018 г. ООН обвинила компанию в «медленной и неэффективной» реакции на распространение ненависти в интернете. Согласно законодательству США, фейсбук ответственен за сообщения, размещенные его пользователями. Однако иски, о которых идет речь, утверждают, что по законам Мьянмы у соцсети нет такой защиты, и это имеет преимущество в деле.