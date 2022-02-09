Наращивание военной мощи России вокруг Украины переходит в новую фазу

18:43 09 Февраль Киев, Украина

Группа из трех кораблей зашла в Черное море, в Минобороны РФ объясняют это передвижение участием в военных учениях. Каждая из 4080-тонных амфибий способна высадить на берег 10 боевых танков и около 350 военнослужащих.

Российские десантные корабли, участвующие в учениях в Черном море, могут сыграть либо решающую, либо отвлекающую роль, если Кремль предпримет новое вторжение в Украину, считают аналитики

Российские военные корабли также находятся в Средиземном море. По мнению некоторых аналитиков, они могут быть там для того, чтобы напугать Украину, заставив ее поверить в вероятность морского десанта.



Это может вынудить Украину перебросить войска для защиты прибрежных районов, оставив страну с меньшим количеством средств защиты в других местах, сказал Дмитрий Горенбург, старший научный сотрудник аналитического центра CNA.

Научный сотрудник и старший директор Центра оборонных концепций и технологий Гудзонского института Брайан Кларк, считает, что крупномасштабный морской десант России маловероятен.

"Корабли «могут быть частью десанта для высадки вдали от сосредоточения украинских сил вдоль побережья между Крымом и украинским городом Одесса, чтобы перекрыть дороги не разрешить Украине отправить подкрепление, или действовать на море, чтобы блокировать передвижение украинских сил", - сказал Кларк.

Стратегический Змеиный остров в Черном море, также может оказаться в поле зрения России. Маленький остров принадлежит Украине. По словам Кларк, если Россия захватит его, Кремль получит контроль над доступом к южному побережью Украины, что несколько облегчит блокаду.

Исследователь Саттон в статье для Naval News пишет, что корабли расширяют варианты действий для российских военных и все это выглядит как подготовка к вторжению.