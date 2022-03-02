Направляясь в Италию, утонули около 23-ех мигрантов

Судно, следовавшее из Ливии в Европу, по не выясненным на данный момент обстоятельствам, затонуло. На его борту нелегально находились как минимум 93 мигранта, 70 человек удалось спасти.
Об этом пишет The Star.
"Военно-морские силы [Туниса] спасли 70 мигрантов, в то время как другие 23 утонули в лодке <...> на пути из Ливии в Европу", - сказал представитель тунисского Красного Полумесяца Монги Слим.
Представитель организации добавил, что на борту судна находились более 90 человек.
"Военно-морские силы [Туниса] спасли 70 мигрантов, в то время как другие 23 утонули в лодке <...> на пути из Ливии в Европу", - сказал представитель тунисского Красного Полумесяца Монги Слим.
Представитель организации добавил, что на борту судна находились более 90 человек.
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