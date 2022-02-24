Нападение на Украину заставило страны Балтии задуматься: мы следующие?

15:55 24 Февраль Киев, Украина

С точки зрения Парижа, Лондона и Вашингтона события, разворачивающиеся в Украине, могут показаться новой холодной войной, набирающей обороты в Европе.

Из Прибалтики это выглядит гораздо хуже.

Эстонцев, латышей и литовцев — особенно тех, кто был достаточно стар, чтобы жить под советским контролем — воинственность России по отношению к Украине беспокоит, что они могут стать следующей мишенью. Напряженность вернула воспоминания о массовых депортациях и притеснениях.

«Моих бабушку и дедушку выслали в Сибирь. Моего отца преследовало КГБ. Сейчас я живу в свободной демократической стране, но кажется, что ничего нельзя принимать как должное», — сказал Яуниус Казлаускас, 50-летний учитель в Вильнюс, столица Литвы.

Нападение России на Украину вызвало шок в странах Балтии в четверг. Президент Литвы объявил чрезвычайное положение, а Латвия приостановила действие лицензий на вещание нескольких российских телеканалов, обвиненных в распространении дезинформации и пропаганды.

Все три прибалтийские страны были захвачены и аннексированы Сталиным во время Второй мировой войны, прежде чем снова обрели независимость после распада Советского Союза в 1991 году. Они вступили в НАТО в 2004 году, поставив себя под военную защиту США и их западных союзников. Украина не входит в НАТО.

Наряду с Польшей, которая также является членом НАТО, небольшие страны Балтии были одними из самых громких сторонников введения мощных санкций против Москвы и усиления НАТО на восточном фланге альянса. В последние недели лидеры прибалтийских правительств разъезжали по европейским столицам, предупреждая, что Запад должен заставить президента России Владимира Путина заплатить за нападение на Украину, иначе его танки продолжат катиться в сторону других частей бывшей советской империи.

«Битва за Украину — это битва за Европу. Если Путина не остановить на этом, он пойдет дальше», — предупредил на прошлой неделе министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на совместной пресс-конференции с министром обороны США Ллойдом Остином.

За два дня до нападения президент Джо Байден объявил, что некоторые американские силы, дислоцированные в Европе, в том числе 800 солдат пехоты, истребители F-35 и вертолеты Apache, будут переброшены в три балтийские страны, назвав этот шаг чисто оборонительным.

Новость была встречена с энтузиазмом в столицах стран Балтии. В то время как договор НАТО обязывает всех союзников защищать любого члена, подвергшегося нападению, страны Балтии заявляют, что крайне важно, чтобы НАТО демонстрировало решимость не только на словах, но и на деле.

«Россия всегда измеряет военную мощь, но также и волю стран к войне», — сказал госсекретарь Министерства обороны Латвии Янис Гарисонс. - «Как только они увидят слабость, они воспользуются этой слабостью».

Хотя Путин публично не заявлял о стремлении восстановить контроль России над странами Балтии, многие эстонцы, латыши и литовцы опасаются, что он хочет восстановить влияние во всех бывших республиках Советского Союза, распад которого он однажды назвал трагедией для русский народ.

В своем выступлении ранее на этой неделе, готовящем почву для военного вмешательства России, Путин сказал, что Украина «для нас не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры и духовного пространства».

Культурно и лингвистически разные страны Балтии не имеют одинаковой связи с российской историей и идентичностью. Однако большую часть последних 200 лет ими правила Москва, сначала Российская империя, а затем почти 50 лет после Второй мировой войны Советский Союз. Во всех трех странах есть этнические русские меньшинства; в Латвии и Эстонии они составляют около четверти населения.

Хотя многие из них хорошо интегрированы, напряженность вспыхнула в 2007 году, когда сотни этнических русских выступили против планов правительства перенести советский военный мемориал в Таллинн, столицу Эстонии. Эстония подозревала Россию в разжигании беспорядков и организации кибератак, парализовавших правительственные компьютерные сети.

«Когда мы слышим, как Путин унижает Украину, называя ее искусственным государством без истории, это напоминает нам о том же, что уже много лет твердят обо всех бывших советских республиках», — сказал политолог Вильнюсского университета Нериюс Малюкявичюс. — «Российская «государственная пропагандистская машина сейчас работает с беспрецедентной интенсивностью, и речь идет не только об Украине», — добавил он.

Литва граничит как с Калининградом, российским регионом, где базируется Балтийский флот страны, так и с Беларусью, бывшей советской республикой, где десятки тысяч российских военнослужащих были развернуты для совместных учений. Беларусь недавно объявила, что учения продолжатся из-за напряженности на востоке Украины.

«Похоже, они не собираются уходить», — заявил министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас перед началом нападения России на Украину. — «Но мы должны понимать, что цифры еще не все решают. На нашей стороне границы есть технически очень передовые войска. Их главная задача — сдерживание — и оборона, если это необходимо».

Страны Балтии выразили твердую поддержку Украине. Прибалтийские лидеры недавно приехали в Киев, чтобы продемонстрировать свою солидарность, и отправили Украине оружие и гуманитарную помощь.

Эстония, которая в четверг отмечает день своей независимости, занимает твердую позицию в конфликте, но не потому, что опасается за свою безопасность, заявила бывший президент Керсти Кальюлайд, первая женщина, занявшая этот пост.

«Мы делаем это, потому что считаем, что это наш моральный долг», — сказала она. «Мы очень твердо убеждены, что... каждая нация должна иметь право решать свое будущее».

Хотя страны Балтии являются непосредственными соседями России, по ее словам, другие европейские страны должны быть в равной степени обеспокоены кризисом на Украине.