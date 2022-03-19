Налог в $9 млрд выплатят за наследство дети главы корпорации Samsung

13:25 25 октября Киев, Украина

В отличие от детей основателя Apple Стива Джобса, которые останутся без наследства, детям главы корпорации Samsung Ли Гон Хи досталось самое большое в мире наследство. Как сообщило агентство Yonhap News Agency, им придется выплатить огромные налоги на это наследство.

Ли Гон Хи умер в воскресенье, 25 октября. Ему было 78 лет. В 1987 году он стал вторым главой Samsung после своего отца и основателя компании.

Южнокорейский промышленник оставил после себя огромное наследство - только фондовых активов на сумму порядка 15,9 миллиардов долларов. По оценкам Forbes, с чистой прибылью в 12,6 миллиардов долларов он и его семья входили в число самых богатых людей на планете.

Как отмечает издание, наследникам придется заплатить около 9 миллиардов долларов в качестве налогов на наследство только за акции.

У Ли Гон Хи остались вдова, сын и две дочери. Старшая дочь Ли Бу Чжин возглавляет сеть отелей Samsung Hotel Shilla, а дочь Ли Со Хен отвечает за Благотворительный фонд Samsung. Третья дочь Ли Юн Хен покончила с собой в 2005 году.

В 2014 году контроль над корпорацией перешел к его сыну и вице-президенту дочерней компании группы, Samsung Electronics, Ли Чжэ Ену, которого считают преемником.

До этого стало известно, что дети основателя Apple останутся без наследства. Вдова Стива Джобса не оставит детям миллиарды отца. Состояние она потратит на благотворительность.

Как сообщалось ранее, британский актер Дэниел Крейг оставит своих детей без наследства. Звезда фильмов о Джеймсе Бонде считает, что наследство это "неприятно".