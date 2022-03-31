Находка в порту Антверпена. Наркогруз ценой в 450 млн евро

20:07 05 ноября Киев, Украина

11,5 тонн кокаина среди металлического мусора были обнаружены бельгийскими полицейскими в порту Антверпена. Ориентировочная цена изъятых наркотиков около 450 млн евро.



Об этом сообщает ВВС.



Наркогруз доставили из Гайаны в Южной Америке на корабле в порт Зебрюгге, а затем в Антверпен. Оттуда он фактически должен был перейти к компании, непосредственно, через голландскую границу. Предварительно, говорят, цена изъятого кокаина на рынке достигает 450 млн евро.



Правоохранители заявляют, что спецоперацию провели в рамках разоблачения преступной группировки, которая поставляла наркотики в Бельгию.



После нескольких обысков в Бельгии и Нидерландах следователи арестовали подозреваемых в наркоторговле. Это, в частности, капитан порта, трое полицейских, адвокат и несколько человек с криминальным прошлым.