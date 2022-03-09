Нагорный Карабах: ситуацию в районе называют "относительно стабильно напряженной"

Армения и Азербайджан продолжают обвинять друг друга. Министерство обороны Азербайджана заявило о новых обстрелах вокруг Нагорного Карабаха. Армения также сообщает о возобновлении боевых действий.
Об этом сообщается на сайтах ведомств.
Отмечается, что обстрелам подвергаются территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов. "В ночь на 13 октября общее обстановка на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрутском направлениях фронта оставалась напряженной", — говорится в сообщении.
Баку отмечает, что Ереван нарушает договоренности о прекращении огня, которое должно было начаться с субботы, 10 октября. Вместе с тем в ведомстве отмечают, что уничтожили армянскую технику и беспилотники. "Азербайджанская армия соблюдает режим гуманитарного перемирия и сохраняет оперативное преимущество на всей линии фронта", — отмечают в Минобороны.
В свою очередь, Армения также сообщает о возобновлении боевых действий Азербайджаном. По словам представительницы армянского Минобороны Шушан Степанян, утром 13 октября "противник на южном, северном, северо-восточном и восточном направлениях возобновил военные действия, которые сопровождаются активным ракетно-артиллерийским огнем". В ведомстве ситуацию в районе Нагорного Карабаха называют "относительно стабильно напряженной".
Об этом сообщается на сайтах ведомств.
Отмечается, что обстрелам подвергаются территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов. "В ночь на 13 октября общее обстановка на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрутском направлениях фронта оставалась напряженной", — говорится в сообщении.
Баку отмечает, что Ереван нарушает договоренности о прекращении огня, которое должно было начаться с субботы, 10 октября. Вместе с тем в ведомстве отмечают, что уничтожили армянскую технику и беспилотники. "Азербайджанская армия соблюдает режим гуманитарного перемирия и сохраняет оперативное преимущество на всей линии фронта", — отмечают в Минобороны.
В свою очередь, Армения также сообщает о возобновлении боевых действий Азербайджаном. По словам представительницы армянского Минобороны Шушан Степанян, утром 13 октября "противник на южном, северном, северо-восточном и восточном направлениях возобновил военные действия, которые сопровождаются активным ракетно-артиллерийским огнем". В ведомстве ситуацию в районе Нагорного Карабаха называют "относительно стабильно напряженной".
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