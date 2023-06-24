Наемники "Вагнера" захватили село Красное в Липецкой области в рф

18:30 24 июня Киев, Украина





Информацию об этом распространили российские Telegram-каналы. Очевидец, житель села, снял на видео военную технику и нескольких вооруженных бойцов после обеда 24 июня. В последние часы наемники ЧВК "Вагнер" расширяют свое влияние и занимают новые территории в россии. Один из таких населенных пунктов, село Красное в Липецкой области, оказалось под их контролем.Информацию об этом распространили российские Telegram-каналы. Очевидец, житель села, снял на видео военную технику и нескольких вооруженных бойцов после обеда 24 июня.



По его словам, часть людей в военной форме направилась в сторону москвы, а другая часть осталась в Красном, занимая различные позиции.