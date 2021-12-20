Наемники ЧВК «Вагнера» причастны к казням и пыткам в ЦАР — ООН

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Эксперты ООН обеспокоены из-за сообщений о преступлениях со стороны российских наемников в Центральноафриканской Республике (ЦАР)

Соответствующее заявление опубликовано 31 марта, сообщает The Guardian.



По словам работников ООН, они «получили и продолжают получать сообщения о серьезных нарушениях прав человека и международного гуманитарного права, виновником которых является частный военный персонал, действующий совместно с вооруженными силами ЦАР, а в некоторых случаях - с миротворцами ООН».



Как отмечается, среди вероятных преступлений - массовые казни без надлежащего судебного разбирательства, произвольные задержания, пытки, похищения, насильственное перемещение гражданских лиц, нападения на гражданские объекты и агрессия против представителей гуманитарных организаций.



К этому, как утверждается, причастна так называемая ЧВК Вагнера, контролируемая бизнесменом Евгением Пригожиным, который входит в ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина.



В докладе фигурируют еще две российские структуры: подсанкционная Lobaye Invest, специализирующаяся на золоте и бриллиантах, и Sewa Security Services, которая обеспечивает охрану президента и других высокопоставленных лиц ЦАР.



Как пишет The Guardian, верховный комиссар ООН по правам человека расследует несколько инцидентов. Один из них произошел в декабре, когда российские наемники и военнослужащие армии ЦАР открыли огонь по автомобилю, который не остановился на контрольно-пропускном пункте в префектуре Уака: тогда погибли три человека и 15 были ранены. Кроме того, россияне приняли участие в нападении на мечеть в городе Бамбари. Издание рассматривает эту историю как попытку организовать в ЦАР стратегический центр войск в интересах Кремля. Российская сторона отрицает обвинения.



В ЦАР с 2013 года - после свержения президента - продолжается вооруженная борьба между повстанцами и центральной властью. С тех пор из страны бежали 5 млн человек. Обострение конфликта произошло в конце декабря, после президентских выборов, на которых формально победил Фостен-Арканжи Туадера. 30 марта он принял присягу. Его оппоненты не согласились с результатами и усилили вооруженное давление. По сообщениям СМИ, с конца 2020 года в ЦАР из России для помощи президенту страны перебрасываются военные консультанты и наемники с тяжелыми вооружениями и бронетехникой.