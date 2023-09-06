Наемники ЧВК Вагнер покидают беларусь из-за отсутствия заработка - ЦНС

07:44 20 августа Киев, Украина

По прибытии в Беларусь "вагнеровцы" официально занимались подготовкой белорусских военных. Сам же Пригожин зарегистрировал в Беларуси новую компанию. Но задержаться надолго в этой стране войску Вагнера не по карману. Как сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на информацию белорусских партизан, наемники российского ЧВК Вагнер покидают Беларусь из-за отсутствия заработка.

"Белорусское подполье фиксирует уменьшение террористов из ЧВК Вагнер на территории страны с 5,8 тыс. до 4,4 тыс. Причиной является отсутствие финансирования со стороны россии. Поэтому часть наемников подписала контракт и отбыла в страны Африки, часть ушла в отпуск, но планирует или перейти в другие террористические структуры или вообще уволиться", – говорится в сообщении.

Также утверждается, что режим в Беларуси пока не удовлетворяет инструкторов из Вагнера своим уровнем оплаты за услуги. Поэтому большинство инструкторов не планирует оставаться в этой стране надолго.

Ранее появилась информация, что россия, вероятно, перестала финансировать ЧВК Вагнер. Наемникам могут платить власти Беларуси.