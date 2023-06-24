Наемники ЧВК "Вагнер" добрались до Подмосковья - росСМИ

19:51 24 июня Киев, Украина





В Сети появилась видеозапись, которая зафиксировала передвижение техники, принадлежащей якобы "вагнеровцам". По информации российских СМИ , появились данные о предполагаемом проникновении наемников из ЧВК "Вагнер" в Московскую область.В Сети появилась видеозапись, которая зафиксировала передвижение техники, принадлежащей якобы "вагнеровцам".

В настоящее время мост через реку Оку в Коломне, Московская область, закрыт для проезда. Его можно пересечь только пешком или на велосипеде.

Местные жители активно делятся видео, на которых запечатлены длинные колонны военной техники, движущейся в сторону Москвы. Данные ролики подтверждаются информацией о сопровождении этих колонн сотрудниками Госавтоинспекции (ГИБДД), как сообщает Baza.