Наемники ЧВК "Вагнер" добрались до Подмосковья - росСМИ

По информации российских СМИ, появились данные о предполагаемом проникновении наемников из ЧВК "Вагнер" в Московскую область.
В Сети появилась видеозапись, которая зафиксировала передвижение техники, принадлежащей якобы "вагнеровцам".
В Сети появилась видеозапись, которая зафиксировала передвижение техники, принадлежащей якобы "вагнеровцам".
В настоящее время мост через реку Оку в Коломне, Московская область, закрыт для проезда. Его можно пересечь только пешком или на велосипеде.
Местные жители активно делятся видео, на которых запечатлены длинные колонны военной техники, движущейся в сторону Москвы. Данные ролики подтверждаются информацией о сопровождении этих колонн сотрудниками Госавтоинспекции (ГИБДД), как сообщает Baza.
Кроме того, по информации источников из управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Московской области, в регионе проводятся мероприятия по введению комендантского часа.
Ранее поступала информация о подготовке Москвы к возможным боевым действиям. Свидетели сообщают о активной работе по строительству окопов и размещению бронетехники на выездах из Москвы.
Ранее поступала информация о подготовке Москвы к возможным боевым действиям. Свидетели сообщают о активной работе по строительству окопов и размещению бронетехники на выездах из Москвы.
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